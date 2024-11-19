Украинский ОПК получит 130 млн евро от Дании — премьер Фредериксен

Оборонно-промышленный комплекс Украины получит от Дании 130 млн. евро.

Об этом премьер-министр Дании заявила во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября.

По ее словам, украинский опыт очень важен, и остальные европейские страны должны учиться на нашем опыте.

"Новое датское пожертвование в размере более 130 млн евро непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Может показаться немного странным, что мы стоим здесь и восхваляем наши инвестиции, поэтому позвольте мне четко заявить, что мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда мы сможем защитить себя...» — заявила Мэтте Фредериксен.

Она также отметила, что есть многое, чему остальная Европа может научиться у Украины.

"И для меня важно, чтобы наша собственная промышленность не только в Дании, но и во всех соседних странах могла приехать в Украину, учиться на вашем опыте и вашей способности расширять и развивать ваши производственные линии", — сказала Мэтте Фредериксен.

Напомним, на днях в Министерстве обороны Украины заявили, что прямое финансирование производства в стране позволит быстрее производить и поставлять необходимое вооружение для Сил обороны. Об этом говорилось в заявлении Рустема Умерова на фоне информации о финансировании Норвегией производства украинского вооружения и техники.

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