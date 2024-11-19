Український ОПК отримає 130 млн євро від Данії — прем'єрка Фредеріксен

Оборонно-промисловий комплекс України отримає від Данії 130 млн євро.

Про це прем'єр-міністерка Данії заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 19 листопада.

За її словами, український досвід є дуже важливим, і решта європейських країн має навчатися на нашому досвіді.

"Нова датська пожертва у розмірі понад 130 млн євро безпосередньо в українську оборонну промисловість. Може здатися трохи дивним, що ми стоїмо тут і вихваляємо наші інвестиції, тому дозвольте мені чітко заявити, що ми можемо мати мир в Європі лише тоді, коли ми зможемо захистити себе..." — заявила Метте Фредеріксен.

Вона також зауважила, що є багато чого, чому решта Європи може навчитися в України.

"І для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді і вашій здатності розширювати і розвивати ваші виробничі лінії", — сказала Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, днями у Міністерстві оборони України заявили, що пряме фінансування виробництва в країні дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони. Про це йшлося у заяві Рустема Умєрова на тлі інформації про фінансування Норвегією виробництва українського озброєння та техніки.

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