В Україні вироблятимуть ракети проти дронів: допоможе бельгійська компанія

Ймовірно йдеться про 70-мм ракети FZ275 LGR з напівактивним лазерним самонаведенням та далекобійністю до 7 км.

Українське оборонне підприємство спільно з компанією Thales Belgium вироблятиме ракети для протидії ворожим БпЛА.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, зазначивши, що з бельгійською компанією підписано Меморандум про співпрацю.

“Очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет”, - зазначив він.

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Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

Очільник Мінстратегпрому не уточнив, які саме ракети будуть виготовляти в Україні, однак експерти Defense Express припускають, що йдеться про ракети FZ275 LGR, які вже є на озброєнні Сил оборони України.

Це 70-мм ракета з напівактивним лазерним самонаведенням та далекобійністю до 7 км, загальною масою 12,7 кг (бойова частина - 4,1 кг).

Нагадаємо,Україна працює над власними крилатими й балістичними ракетами. Вони можуть з'явитись у Сил оборони вже наступного, 2025 року.

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