В Украине будут производить ракеты против дронов: поможет бельгийская компания

Вероятно, речь идет о 70-мм ракете FZ275 LGR с полуактивным лазерным самонаведением и дальнобойностью до 7 км.

Украинское оборонное предприятие совместно с компанией Thales Belgium будет производить ракеты для противодействия вражеским БПЛА.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, отметив, что с бельгийской компанией подписан Меморандум о сотрудничестве.

"Ожидаем, что в дальнейшем это сотрудничество расширится — до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам", — отметил он.

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Сметанин подчеркнул, что это сотрудничество усилит украинский ОПК и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов.

Глава Минстратегпрома не уточнил, какие именно ракеты будут производить в Украине, однако эксперты Defense Express предполагают, что речь идет о ракетах FZ275 LGR, которые уже находятся на вооружении Сил обороны Украины.

Это 70-мм ракета с полуактивным лазерным самонаведением и дальнобойностью до 7 км, общей массой 12,7 кг (боевая часть – 4,1 кг).

Напомним, Украина работает над собственными крылатыми и баллистическими ракетами. Они могут появиться в Сил обороны уже в следующем, 2025 году.

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