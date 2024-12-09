Данія прискорює надання Україні нових артсистем

Україна може отримати артилерійські системи CAESAR на рік раніше, ніж планувалося

Україна й надалі залежить від підтримки, яку отримує від Данії та інших союзників, щоб захистити себе від агресивної війни Росії.

Про це розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає пресслужба оборонного відомства.

Данія у співпраці з Францією може тепер прискорити постачання на Україну ряду артилерійських систем CAESAR.

"Артилерійські системи користуються великим попитом в Україні, тому я радий, що Данія тепер може сприяти тому, щоб Україна отримала більше артилерійських знарядь вже наступного року", — розповів він.

Планувалося, що артилерійські знаряддя будуть поставлені в 2026 році, але тепер Україна може отримати цю систему озброєння вже в 2025 році.

Нагадаємо, Україна досягла рекордних показників виробництва САУ "Богдана", випускаючи до 20 одиниць на місяць. Військовий експерт Валерій Рябих підкреслив, що Україна повинна брати на себе відповідальність за виробництво зброї та використовувати доступні можливості

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