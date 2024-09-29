Данія надала військову допомогу Україні: на що витратять понад 500 млн. євро

Данія продовжить закупівлю озброєнь для України, інвестуючи кошти в український оборонний комплекс, на загальну суму 563 млн. євро. Постачання на фронт озброєння та техніки українського виробництва планується розпочати ще до кінця року. Угода частково фінансується за рахунок оборонного бюджету країни, а також із заморожених російських активів, які Данія одержує від імені ЄС.

Про це повідомило Міноборони Данії.

Для підписання рамкової угоди щодо закупівлі озброєнь та інвестицій в український ВПК у неділю, 29 вересня, до Києва приїхав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. З українського боку протокол про наміри підписали міністр оборони Рустем Умеров та міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Документ було підписано напередодні київського "Форуму оборонної промисловості", який відбудеться 1-5 жовтня. У заході візьме участь велика група представників данських оборонно-промислових компаній.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Ось чому я дуже радий, що Данія тепер погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкраще використати 563 млн євро, які вносять ЄС та Данія", — наголосив Поульсен.

На закупівлю зброї українського виробництва виділено 174 млн євро із бюджету Данії та 389 млн євро із заморожених російських активів.

"Данія лідирує у питанні прямих інвестицій в український військово-промисловий комплекс. Це посилює можливості українців виробляти саме ту зброю, яка має попит на фронті", – зазначив данський міністр.

Нагадаємо, Україна випробувала нову балістичну ракету вітчизняної розробки. Фахівці пророкують їй прорив у можливостях ЗСУ.

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