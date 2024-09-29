Чи має Україна вплив на передвиборчу кампанію в США — ОП дав відповідь

Громадяни США самі повинні вирішувати своє майбутнє, війна в Україні не має жодного відношення до виборів.

Вибори у США є виключно питанням внутрішньої політики Америки, і президент Володимир Зеленський принципово не втручається у справи незалежних країн.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише Громадське.

Він зазначив, що обурення членів Республіканської партії США після візиту Зеленського на завод у Пенсильванії пов'язане з "складною президентською кампанією". Тому він закликав "зосередитися на фактах, а не на риториці, яку ми можемо чути".

"На відміну від деяких наших політиків, для президента Зеленського завжди, з 2019 року, була принциповою позиція невтручання і ставлення з повагою до будь-якої незалежної країни, яка поважає нас", — розповів він.

Нагадаємо, видання The Economist зазначило, що Україна та Захід не повинні визнавати незаконні претензії Росії на окуповані території. Натомість вони мають зберігати прагнення до возз'єднання. Переконливе запобігання подальшому просуванню Росії на полі бою допоможе Україні продемонструвати безперспективність нових великих наступів противника.

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