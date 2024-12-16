Нові графіки відключення світла: як це працюватиме та що кажуть українці

В Україні запровадили нові графіки відімкнення світла. Експерти кажуть про спрощення системи відімкнень, проте українці не надто задоволені новим розподілом черг.

Через постійні обстріли росіян страждає українська енергетика. Останній масований ракетний удар по Україні, який був 13 грудня, був одним із найбільших по енергосистемах України. У багатьох областях країни того дня запровадили аварійні відімкнення світла.

Експерт сфери ЖКГ, Олег Попенко попередив: наслідки можуть бути досить важкими, й слід бути готовими до відключення електроенергії до 12 годин на добу, світло вимикатимуть по всіх чергах.

У понеділок, 16 грудня, в Україні запровадили нові графіки відімкнення світла. Що це за графіки та чому українці ними не задоволені – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Сценарії відключення електроенергії

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков розповідав, що взимку в Україні можливі різні сценарії відключення електроенергії.

У випадку теплої зими, електроенергію вимикатимуть лише на кілька годин на добу під час проведення ремонту або коли температура опуститься до мінус п’яти градусів.

Плачков зазначив, при температурі повітря від -18°C…-25°C та відсутності масованих атак віялові та стабілізаційні відключення триватимуть по 4-6 годин.

За іншого сценарію, у разі холодної зими та масованих атак, можливі тривалі, непередбачувані відключення на кілька діб для захисту енергосистеми.

Якщо РФ продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

У Центрі протидії дезінформації попереджали також попереджали, що у зимовий період 2024–2025 років в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою ймовірністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

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Зі свого боку експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев попереджав: навіть якщо Україна залучить імпорт електроенергії на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, все одно неможливо буде забезпечити світлом цілодобово.

З його слів, в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги.

Нові графіки

З першої ночі 16 грудня в Україні ввели в роботу нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. Обсяг обмежень стосуватимуться як побутових, так і бізнес-споживачів.

Черги тепер поділені на під черги, наприклад, 1.1 і 1.2, задля того, щоб уникнути перевантажень.

Графіки розбили на 30-хвилинні інтервали, аби все стало зрозуміліше. У разі відсутності аварій та непередбачуваних ситуацій кожен споживач буде щонайменше 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями.

Для побутових споживачів діятимуть наступні графіки та черги відключення світла:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 12:00 – дві черги відключень;

12:00 – 15:00 – півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 19:00 – півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу діятимуть наступні графіки й черги відключення світла:

07:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності

В Укренерго роз’яснили, що як і раніше для зручності планування своїх справ українцям завжди будуть завжди доступні два графіки:

Графік на добу – чіткий розклад зон "Світло є" (біла смужка) та "Світла немає" (темно-сіра смужка). Прогнозний графік на тиждень – буде показувати часові проміжки, коли світло може бути відключеним, і години зі світлом.

Більше електроенергії для населення

В Укренерго зазначили, що запровадження нових графіків – це можливість для енергетичної компанії краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей.

Зокрема, там додали, що основною причиною нововведень стали атаки росіян, внаслідок яких були пошкоджені енергооб’єкти в листопаді та грудні, тож певне обладнання зараз на ремонті.

В ДТЕК зауважили, що уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли під час однакового застосування обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше.

Також там зазначили, що це дозволить більш гнучко керувати енергосистемою та відключати меншу кількість клієнтів.

Таку ж думку висловив Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO. Він розповів, що нові графіки відключень світла не збільшують і не зменшують обсяги наявної електроенергії в українській енергосистемі.

"Є хибні уявлення, що нові правила додають чи не додають нам електроенергії. Ні. Нові графіки це більше про рівномірний розподіл електроенергії по всій Україні", – сказав Коваленко.

За словами Коваленка, новий підхід затверджений та обовʼязковий до виконання у всіх регіонах України, а це дозволяє отримати більшу варіативність для мереж. Зокрема, таке запровадження допоможе більш гнучко та справедливо розподіляти електроенергію впродовж дня і тижня між споживачами.

Проте варто взяти до уваги той факт, що українські магістральні підстанції пошкоджені. Вони передають електроенергію від однієї частини країни до іншої, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доправити.

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Якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима – теплою, а енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими.

Що кажуть експерти

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що новий принцип складання графіків відключення світла з поділом черг на половини дозволить обмежувати лише необхідну кількість абонентів і скоротити час перемикання до 30 хвилин.

Раніше, якщо потрібно було обмежити 250 МВт потужності в черзі на 400 МВт, відключали всіх абонентів, хоча в цьому не було потреби.

"Коли команда була на чергу – відключали всю чергу. А в цій черзі було досить багато людей, яких можна було б теоретично залишити заживленими в цей час", – сказав Харченко.

За його словами, поділ черг на половини дозволить точніше формувати кількість відключених абонентів і лишати зі світлом людей, яких раніше доводилося відключати.

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Голова Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, що поділ колишніх шести груп відключень зміниться на 12 підгруп.

"Схема, яка сьогодні запроваджується, дійсно поділяється вже не на шість, а на 12 груп. Шість великих черг і 12 груп. Це дозволить оператору системи розподілу моделювати відключення, тобто, якщо потрібно включати-відключити, наприклад, півтори черги, то не треба виключати дві. І це дозволить більш гнучко підходити до процесів саме такого відключення..." – сказав Замулко.

Він зауважив, для справедливого розподілу електроенергії потрібно, щоби в кожній області відключення і графіки, які будуть застосовуватися за своєю моделлю, були тотожними.

Українці незадоволені новими графіками

Попри прогнозоване покращення та справедливий графік, українці у соцмережах висловлюють своє незадоволення через нововведення. Зокрема, деяким не зрозуміло, як саме діє графік та "для чого було ділити шість черг на 12 підгруп?".

Декотрі пропонують застосовувати смс-повідомлення чи сповіщення з прогнозованими графіками відімкнень замість пошуку інформації на сайтах чи телеграм-каналах.

Також невдоволення серед користувачів соцмереж викликає час оновлення графіків. Як зазначають користувачі Facebook, вони можуть з’являтися о першій чи другій годині ночі, що ускладнює планування справ на наступний день.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни пояснили мету росіян здійснювати обстріли по українській енергетиці.Зокрема, окупанти хочуть змусити Україну та Захід до прийняття політичних рішень, вигідних Росії.

Україні про відключення

Україні про відключення

Україні про відключення

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