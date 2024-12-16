Башар Асад зробив першу заяву після втечі із Сирії: що він сказав

Башар Асад заявив, що не планував відставки навіть під час поразки.

Сирійський диктатор Башар Асад 16 грудня виступив із першою офіційною заявою обставини свого від’їзду з Сирії. Він наголосив, що його від’їзд не був запланований і стався через військову ситуацію.

Про це йдеться у Telegram-каналі канцелярії диктатора.

"По-перше, мій від'їзд із Сирії не був запланований і не стався під час останніх годин битв, як стверджують деякі. Навпаки, я залишався в Дамаску, виконуючи свої обов'язки до ранніх годин неділі, 8 грудня 2024 року. Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латакії у координації з нашими російськими союзниками для керівництва бойовими операціями. Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало очевидно, що наші сили повністю відступили з усіх бойових ліній, а останні позиції армії були втрачені", – зазначив він.

За його словами, коли ситуація продовжувала погіршуватися, Москва попросила керівництво бази негайно організувати евакуацію до Росії ввечері неділі, 8 грудня. Це сталося через день після падіння Дамаска, яке спричинило параліч усіх державних установ.

Він наголосив, що попри обставини, навіть не розглядав можливість відставки чи пошуку притулку.

"У жодний момент під час цих подій я не розглядав можливість відставки чи пошуку притулку, і жодна особа чи партія не робила такої пропозиції. Єдиним можливим кроком було продовження боротьби з терористичним наступом" - сказав він.

Нагадаємо, родичі Асада купили 20 елітних квартир у центрі Москви на приблизно 40 млн дол. Житло купувалося від 2013-го до 2019 року через офшорні компанії, підконтрольні членам родини диктатора.

Зараз Асад з родиною перебувають у Росії.

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