Башар Асад сделал первое заявление после побега из Сирии: что он сказал

Башар Асад заявил, что не планировал отставки даже во время поражения.

Сирийский диктатор Башар Асад 16 декабря выступил с первым официальным заявлением обстоятельств своего отъезда из Сирии. Он подчеркнул, что его отъезд не был запланирован и произошел из-за военной ситуации.

Об этом говорится в Telegram-канале канцелярии диктатора.

"Во-первых, мой отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел во время последних часов сражений, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до ранних часов воскресенья, 8 декабря 2024 года. Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для руководства боевыми операциями. По прибытии на авиабазу Хмеймим в то утро стало очевидно, что наши силы полностью отступили со всех боевых линий, а последние позиции армии были потеряны", – отметил он.

По его словам, когда ситуация продолжала ухудшаться, Москва попросила руководство базы немедленно организовать эвакуацию в Россию вечером 8 декабря. Это произошло через день после падения Дамаска, повлекшего паралич всех государственных учреждений.

Он подчеркнул, что, несмотря на обстоятельства, даже не рассматривал возможность отставки или поиска убежища.

"Ни в один момент во время этих событий я не рассматривал возможность отставки или поиска убежища, и ни одно лицо или партия не делало такого предложения. Единственным возможным шагом было продолжение борьбы с террористическим наступлением", — сказал он.

Напомним, родственники Асада купили 20 элитных квартир в центре Москвы примерно на 40 млн дол. Жилье покупалось с 2013 до 2019 года через оффшорные компании, подконтрольные членам семьи диктатора.

Сейчас Асад с семьей находятся в России.

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