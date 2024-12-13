Последние часы Асада в Сирии: как "друг Путина" бежал в Москву

Сирийский президент не рассказывал о своих планах даже родственникам.

Через несколько часов перед бегством в Москву сирийский президент Башар Асад уверял руководителей армии и служб безопасности, что российская военная поддержка приближается, и призвал сухопутные силы держаться. После этого он спешно покинул столицу страны Дамаск, оставив в своей частной резиденции некоторые личные вещи.

Об этом в пятницу, 13 декабря, пишет агентство Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц, большинство из которых просили об анонимности.

По словам помощника из его ближайшего окружения, Асад сказал руководителю своего президентского офиса в субботу, когда он закончил работу, что собирается домой, но вместо этого направился в аэропорт.

Он также позвонил по телефону своему советнику по СМИ Бутаини Шаабан и попросил ее прийти к нему домой, чтобы написать ему речь. Она пришла и увидела, что там нет никого.

По словам трех помощников, Асад даже не сообщил своему младшему брату Махеру, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией армии, о своем плане побега. По словам одного из источников, Махер вынужден был спасаться в одиночку, улетев на вертолете сначала в Ирак, а затем в Россию.

Двоюродные братья Асада за материнской линией, Эхаб и Эйяд Махлуф, так же остались в Дамаске, когда город захватили повстанцы. По словам сирийского помощника и ливанского чиновника, они пытались скрыться на машине в Ливан, но по дороге попали в засаду повстанцев, которые застрелили Эхаба и ранили Эйяда.

Асад скрылся из Дамаска в воскресенье, 8 декабря, спасаясь от повстанцев, штурмовавших столицу, на самолете с выключенным транспондером, сообщили двое региональных дипломатов. Он полетел на российскую авиабазу Хмеймим в сирийском прибрежном городе Латакия, а оттуда – в Москву.

По словам трех бывших близких помощников и высокопоставленного регионального чиновника, ближайшие родственники Асада, жена Асма и их трое детей уже ждали его в российской столице.

Видео из дома Асада, снятое повстанцами и гражданами, заполнившими президентский комплекс после его побега, и опубликованное в социальных сетях, свидетельствует о том, что он поспешно скрылся. В частности, на плите осталась приготовленная еда, а в комнатах – некоторые личные вещи, в частности семейные фотоальбомы.

Напомним, в российском Министерстве иностранных дел сообщили, что президент Сирии Башар Асад уехал из страны и вроде бы согласился передать власть мирным путем.

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