Останні години Асада в Сирії: як "друг Путіна" тікав до Москви

Сирійський президент не розповідав про свої плани навіть родичам.

За кілька годин перед втечею до Москви сирійський президент Башар Асад запевняв керівників армії та служб безпеки, що російська військова підтримка наближається, і закликав сухопутні сили триматися. Після цього він поспішно покинув столицю країни Дамаск, залишивши у своїй приватній резиденції деякі особисті речі.

Про це у п'ятницю, 13 грудня, пише агентство Reuters з посиланням обізнаних із ситуацією осіб, більшість із яких просили про анонімність.

За словами помічника з його найближчого оточення, Асад сказав керівнику свого президентського офісу в суботу, коли він закінчив роботу, що збирається додому, але замість цього попрямував до аеропорту.

Він також зателефонував своєму раднику зі ЗМІ Бутаїні Шаабан і попросив її прийти до нього додому, щоб написати йому промову. Вона прийшла й побачила, що там нікого немає.

За словами трьох помічників, Асад навіть не повідомив свого молодшого брата Махера, командувача елітної 4-ї бронетанкової дивізії армії, про свій план втечі. За словами одного з джерел, Махер змушений був рятуватися самотужки, полетівши на вертольоті спершу до Іраку, а потім до Росії.

Двоюрідні брати Асада по материнській лінії, Ехаб і Еяд Махлуф, так само залишилися в Дамаску, коли місто захопили повстанці. За словами сирійського помічника та ліванського чиновника, вони намагалися втекти на машині до Лівану, але дорогою потрапила в засідку повстанців, які застрелили Ехаба та поранили Еяда.

Асад втік із Дамаска на літаку в неділю, 8 грудня, на літаку із вимкненим транспондером, повідомили двоє регіональних дипломатів, рятуючись від повстанців, які штурмували столицю. Він прилетів на російську авіабазу Хмеймім у сирійському прибережному місті Латакія, а звідти до Москви.

За словами трьох колишніх близьких помічників і високопоставленого регіонального чиновника, найближчі родичі Асада, дружина Асма та їхні троє дітей, уже чекали його в російській столиці.

Відео з дому Асада, зняте повстанцями та громадянами, які заповнили президентський комплекс після його втечі та опубліковане в соціальних мережах, свідчить про те, що він поспішно утік. Зокрема, на плиті залишилася приготовлена їжа, а в кімнатах деякі особисті речі, зокрема сімейні фотоальбоми.

Нагадаємо, в російському Міністерстві закордонних справ повідомили, що президент Сирії Башар Асад виїхав із країни та начебто погодився передати владу мирним шляхом.

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