Енергетики ліквідовують наслідки обстрілу енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на своїй сторінці в LinkedIn.

Генеральний директор ДТЕК наголосив, що обстрілами енергетичної системи окупанти намагаються зламати дух українців.

«Але їм це не вдасться. Численні бригади ДТЕК терміново оцінюють збитки, завдані нашим електростанціям, і залучають усі можливі ресурси для відновлення енергопостачання для українців», - повідомив Тімченко.

Нагадаємо, цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.