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Енергетики ліквідовують наслідки обстрілу енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко

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Енергетики ліквідовують наслідки обстрілу енергосистеми - гендиректор ДТЕК Тімченко

Ремонт енергомережі / Фото: Unsplash

Енергетики компанії ДТЕК залучають всі можливі ресурси, щоб повернути людям світло після обстрілу енергосистеми.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на своїй сторінці в LinkedIn.

Генеральний директор ДТЕК наголосив, що обстрілами енергетичної системи окупанти намагаються зламати дух українців.

«Але їм це не вдасться. Численні бригади ДТЕК терміново оцінюють збитки, завдані нашим електростанціям, і залучають усі можливі ресурси для відновлення енергопостачання для українців», - повідомив Тімченко.

Нагадаємо, цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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