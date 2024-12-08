Падіння режиму Башара Асада: у Росії зробили заяву

Після переговорів президент Сирії Башар Асад виїхав із країни та погодився передати владу мирним шляхом.

Таку заяву зробили в російському Міністерстві закордонних справ.

"Таке рішення Асад ухвалив у результаті переговорів з низкою учасників збройного конфлікту у Сирії. Росія в них участі не брала", - йдеться у повідомленні.

Президент Сирії залишив президентський пост і виїхав із країни, давши вказівку здійснити передавання влади мирним шляхом, додав Дмитро Пєсков.

У російському МЗС також стверджують, що перебувають у контакті з усіма угрупованнями сирійської опозиції. Тим часом загрози безпеці російських військовим базам на території Сирії, мовляв, немає, але вони перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності".

Нагадаємо, Головне управління розвідки України повідомило, що російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад віддав у користування РФ як платню за захист свого режиму. З Тартуса 8 грудня у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту РФ.

8 грудня стало відомо, що повстанці проти Асада захопили Дамаск та заявили про падіння його режиму.

Що відбувається у Сирії після того, як президент втік з країни - читайте у нашій новині.

Читайте також: