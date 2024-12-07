Президент Сирії Башар Асад міг втікти з Дамаска – джерело CNN

Офіс президента Сирії стверджує, що Башар Асад залишається в столиці, а чутки про його втечу з Дамаска не більше ніж спроба ще більше дестабілізувати ситуацію. Але зараз Асада не можуть знайти в жодному місці в місті, де він імовірно міг би бути.

Про це пише CNN із посиланням на анонімне джерело в Дамаску.

"Президентської гвардії Асада більше немає в його резиденції, як було б, якби він був там, сказало джерело. Це підтверджує припущення, що він міг втікти з Дамаска", — йдеться в повідомленні.

Журналісти пояснили, що йдеться про особисту охорону, яка забезпечувала безпеку Асада. Деякі з них, мабуть, могли б супроводжувати президента, якби він вирішив таємно залишити місто.

За словами джерела, повстанці не мають достовірної інформації про передбачуване місцезнаходження Асада, але вони продовжують його шукати.

Нагадаємо, армія повстанців наближається до Дамаська. Урядові війська біжать, а режим Башара Асада може впасти з дня на день.

Читайте також: