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Президент Сирии Башар Асад мог бежать из Дамаска – источник CNN

Президент Сирии Башар Асад мог бежать из Дамаска – источник CNN

Башара Асада не могут найтив Дамаске / Фото: Associated Press

Повстанцы продолжают искать Асада, местонахождение которого сейчас неизвестно.

Офиса президента Сирии утверждает, что Башар Асад остается в столице, а слухи о его бегстве из Дамаска  не более, чем попытка еще больше дестабилизировать ситуацию. Но сейчас Асада не могут найти ни в одном месте в городе, где он предположительно мог бы быть.

Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимный источник в Дамаске.

"Президентской гвардии Асада больше нет в его резиденции, как было бы, если бы он был там, сказал источник. Это подпитывает предположения, что он [Асад – ред.] мог бежать из Дамаска", – говорится в сообщении.

Журналисты пояснили, что речь идет о личной охране, которая обеспечивала безопасность Асада. Некоторые из них, вероятно, могли бы сопровождать президента, если бы он решил тайно покинуть город.

По словам источника, у повстанцев нет достоверной информации о предполагаемом местонахождении Асада, но они продолжают его искать.

Напомним, армия повстанцев приближается к Дамаску. Правительственные войска бегут, а режим Башара Асада может рухнуть со дня на день.

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