Армія повстанців за 30 км від Дамаска: урядові війська тікають

Режим Башара Асада може впасти з дня на день.

У Сирії в суботу, 7 грудня, повстанці розпочали бій з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс. Повстанці невблаганно наближаються до столиці Дамаску, погрожуючи повалити тоталітарний режим Башара Асада з дня на день після 24 років правління.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела серед місцевих жителів, повстанців та військових.

"Після того, як тиждень тому повстанці захопили Алеппо, оборона уряду руйнувалася з запаморочливою швидкістю: повстанці захопили низку великих міст і підняли повстання в тих місцях, де воно, здавалося, давно вже припинилося. Подвійна загроза стратегічно важливому Хомсу і столиці Дамаську тепер є екзистенційною загрозою десятиліттям правління Асада в Сирії та впливу там його головного регіонального покровителя Ірану, який поки що зберыгаэться", – йдеться у статті.

За інформацією співрозмовників видання, лінії фронту обвалились по всій країні. Повстанці прорвали урядову оборону із півночі та сходу Хомса. За словами повстанців, вони взяли під контроль армійський табір та передмістя.

Сирійська армія продовжує наносити повстанцям інтенсивні авіаудари. Повідомлення про прорив оборони в Хомсі командування поки що не коментує.

Повстанці заявляють, що вже контролюють майже весь південний захід країни, а до Дамаску залишилося лише 30 км після того, як урядові війська відступили до Сааси.

Також відомо, що у південному передмісті Дамаска Джармані протестувальники знесли статую Хафеза Асада, батька нинішнього президента, та розбили її на шматки. Місцеві жителі також повідомили, що в інших передмістях солдати армії Асада перевдяглися у цивільний одяг та втекли зі своїх позицій.

Джерела у сирійській опозиції та армії Асада незалежно один від одного повідомили, що повстанці вже увійшли до Хомсу. Водночас місцеві жителі повідомляють про звуки бою на околицях міста.

"Захоплення Хомса, важливого перехрестя між столицею та Середземномор'ям, відріже Дамаск від російської військово-повітряної та військово-морської бази. На півдні поразка урядових військ може призвести до скоординованого наступу на столицю та резиденцію Асада", — пояснили журналісти.

Про те, що урядові війська біжать, також повідомив мер іракського прикордонного міста Ель-Каїм. За його словами, близько 2000 сирійських солдатів перетнули кордон з Іраком у пошуках притулку, що є безперечною ознакою поразки урядових військ.

Нагадаємо, Сирійський диктатор Башар Асад станом на п'ятницю залишався в Сирії, тоді як його родина виїхала за кордон. Діти та дружина Башара Асада минулого тижня виїхали до Росії, а зять – до Об'єднаних Арабських Еміратів.

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