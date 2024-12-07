Зустріч Зеленського і Трампа у Парижі тривала 35 хвилин: що відомо

Після закінчення тристоронньої зустрічі відправилися на відкриття відновленого собору Паризької Богоматері.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбулася в Парижі у присутності французького президента Еммануеля Макрона, тривала трохи більш ніж пів години.

Про це повідомив журналістам речник українського президента Сергій Никифоров після її завершення.

За його словами, зустріч тривала близько 35 хвилин.

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Сергій Никифоров додав, що Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Французький телеканал BFMTV повідомив, що обраний президент Сполучених Штатів, прибув незабаром після 16:40 (17:40 за київським чассом). Близько 17:30 (18:30 за Києвом) також прибув президент України Володимир Зеленський.

Тристороння зустріч почалася безпосередньо після цього.

Обоє гостей Еммануеля Макрона покинули Єлисейський палац близько 18:10 (19:10 за Києвом) після потиснення рук на сходах президентської резиденції.

Після закінчення тристоронньої зустрічі Еммануель Макронь, Володимирь Зеленський та Дональд Трамп відправилися на відкриття відновленого собору Паризької Богоматері.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

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