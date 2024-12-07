Атака РФ на Запоріжжя: збільшилась кількість постраждалих

У Запоріжжі від авіаудару, якого армія РФ завдала вчора ввечері, постраждали 27 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. За медичною допомогою звернулася ще одна жінка", – йдеться в повідомленні.

На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі.

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