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Атака РФ на Запоріжжя: збільшилась кількість постраждалих

Атака РФ на Запоріжжя: збільшилась кількість постраждалих

Наслідки удару РФ по Запоріжжі 6 грудня. / Фото: Запорізька ОВА

Внаслiдок атаки загинуло 10 людей.

У Запоріжжі від авіаудару, якого армія РФ завдала вчора ввечері, постраждали 27 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До 27 збільшилася кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. За медичною допомогою звернулася ще одна жінка", – йдеться в повідомленні.

На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі.

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