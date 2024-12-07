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Атака РФ на Запорожье: увеличилось количество пострадавших

Атака РФ на Запорожье: увеличилось количество пострадавших

Последствия удара РФ по Запорожью 6 декабря. / Фото: Запорожская ОВА

В результате атаки погибли 10 человек.

В Запорожье от авиаудара, нанесенного армией РФ вчера вечером, пострадали 27 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"До 27 увеличилось количество раненых из-за удара россиян по Запорожью. За медицинской помощью обратилась еще одна женщина", – говорится в сообщении.

В настоящее время в больнице 13 пострадавших, среди них трое детей. Их состояние медики оценивают как среднее.

Напомним, спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Запорожье.

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