В Запорожье раздались взрывы: что известно

В области была объявлена угроза ударных дронов.

Поздним вечером в пятницу, 6 декабря, во время объявленной воздушной тревоги в Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Прямо сейчас россияне продолжают терроризировать наших людей", – написал он.

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Ранее Федоров сообщил об угрозе жителям области от ударных беспилотников вражеской армии.

Как сообщалось, в результате сегодняшней атаки российской армии по городу Запорожью по состоянию на 21:00 погибли 10 человек, а еще 20 были ранены.

Напомним, 6 декабря российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.

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