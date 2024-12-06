В Запорожье раздались взрывы: что известно

В области была объявлена угроза ударных дронов.
Поздним вечером в пятницу, 6 декабря, во время объявленной воздушной тревоги в Запорожской области раздались взрывы.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Прямо сейчас россияне продолжают терроризировать наших людей", – написал он.
Ранее Федоров сообщил об угрозе жителям области от ударных беспилотников вражеской армии.
Как сообщалось, в результате сегодняшней атаки российской армии по городу Запорожью по состоянию на 21:00 погибли 10 человек, а еще 20 были ранены.
Напомним, 6 декабря российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.
Читайте также: