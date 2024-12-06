Макрон завтра встретится с Зеленским и Трампом - СМИ

Президент Украины и новоизбранный президент США будут среди около 40 мировых лидеров в списке VIP-гостей на повторном открытии собора Парижской Богоматери.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, которые в субботу, 7 декабря, будут находиться в Париже по случаю церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщило издание France24 со ссылкой на офис президента Франции.

"После встречи Макрона с Трампом состоится еще одна двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении Елисейского президентского дворца.

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Однако в сообщении было непонятно, проведут ли трое лидеров совместную встречу.

В издании отметили, что Трамп и Зеленский будут среди около 40 мировых лидеров в списке VIP-гостей на повторном открытии собора Парижской Богоматери в субботу, 7 декабря.

Источник в Офисе президента сообщил "Суспільному", что 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Франции, где планирует принять участие в церемонии открытия восстановленного собора Парижской Богоматери, где также ожидают новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что визит Владимира Зеленского в Париж возможен, если будут соблюдены необходимые условия безопасности.

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