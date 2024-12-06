Макрон завтра зустрінеться з Зеленським і Трампом – ЗМІ

Президент України та новообраний президент США будуть серед близько 40 світових лідерів у списку VIP-гостей на повторному відкритті Собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом, які в суботу, 7 грудня, перебуватимуть у Парижі з нагоди церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері.

Про це повідомило видання France24 з посиланням на офіс президента Франції.

“Після зустрічі Макрона з Трампом відбудеться ще одна двостороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським”, – йдеться в повідомленні Єлисейського президентського палацу.

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Проте в повідомленні було незрозуміло, чи проведуть троє лідерів спільну зустріч.

У виданні зауважили, що Трамп і Зеленський будуть серед близько 40 світових лідерів у списку VIP-гостей на повторному відкритті Собору Паризької Богоматері в суботу, 7 грудня.

Джерело в Офісі президента повідомило “Суспільному”, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський відвідає столицю Франції, де планує взяти участь у церемонії відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері, де також очікують новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Agence France-Presse (AFP) з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що візит Володимира Зеленського до Парижа можливий, якщо будуть дотримані необхідні умови безпеки.

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