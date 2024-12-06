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Зеленський завтра може зустрітися з Трампом за незвичайних обставин

Зеленський завтра може зустрітися з Трампом за незвичайних обставин

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Українського президента очікують у Парижі, якщо будуть дотримані необхідні умови безпеки.

Президент України Володимир Зеленский 7 грудня може зустрітися у столиці Франції з обраним президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери можуть бути присутніми на урочистостях з нагоди відкриття відновленого собору Паризької Богоматері.

Про це повідомив Agence France-Presse (AFP) високопоставлений український чиновник, пише видання Le Mond.

З посиланням на кілька дипломатичних джерел AFP стверджує, що українського президента очікують у Парижі,  якщо будуть дотримані необхідні умови безпеки.

Український чиновник повідомив агентству, що в разі візиту до столиці Франції Зеленський, напевне, зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном.

“Також можливі інші зустрічі, зокрема з обраним президентом Дональдом Трампом, який також відвідає захід”, – додав він.

Нагадаємо, цього тижня українські офіційні особи відвідали США, щоб заручитися подальшою підтримкою Америки. Вони зустрілися із членами перехідної команди Дональда Трампа.

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