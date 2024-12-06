Михайло Поплавський вперше за тривалий час показав свого підрослого онука-копію

Народний артист України та ректор Михайло Поплавський показав рідкісне фото свого онука Єгора.

Так, у фотоблогу шоумен опублікував спільне фото з маленьким хлопчиком. Єгор попозував на руках у дідуся на яскравому тлі. Вочевидь, світлина була зроблена під час святкування Поплавського свого дня народження.

Водночас артист звернувся до своїх шанувальників і привітав їх з Днем святого Миколая, яке цьогоріч українці святкують 6 грудня. Михайло Поплавський наголосив на важливості вірити в дива та дбати про близьких.

Михайло Поплавський з онуком / Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

"З днем святого Миколая! Бажаю, щоб у ваших серцях завжди була радість, у домівках панував затишок, а життя наповнювалося яскравими моментами щастя! Зупиніться на мить, подивіться навколо й створіть своє маленьке диво для когось поруч: добра справа, тепле слово або просто усмішка. Пам’ятайте, що дива трапляються з тими, хто в них вірить! Віра – це магія", - написав співак.

Нагадаємо, у День святого Миколая зірка "МастерШефа" Ліза Глінська повідомила про вагітність. Кулінарка зачарувала фото з помітно округлим животиком.

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