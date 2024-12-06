Виманили майже 500 тисяч гривень: на Харківщині шахраї постануть перед судом

Слідчі завершили досудове розслідування і направили до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка ошукувала громадян під виглядом працівників служби безпеки банку.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисники телефонували клієнтам, отримували конфіденційну інформацію та переказували кошти на свої рахунки. Загальні збитки потерпілих склали майже 500 тисяч гривень.

Співробітники кіберполіції разом з поліцією Харківщини викрили злочинців у лютому цього року, завдяки сприянню служби безпеки "ПриватБанку". Зловмисники здійснювали шахрайство, обманюючи людей, що їхні кошти можуть бути переведені на рахунки інтернет-магазинів країни-агресора. Після отримання доступу до особистих даних жертв, вони забирали гроші з банківських рахунків.

Організатор та один із виконавців вже затримані, інші перебувають у розшуку. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Кіберполіція рекомендує громадянам не повідомляти стороннім дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS від банку або оператора зв’язку. Памʼятайте, що справжній працівник банку ніколи не запитує таку інформацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шахраї застосовують нові схеми для виманювання коштів у родин полонених та зниклих безвісти.

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