Ошукали українців на понад 100 млн гривень: БЕБ викрили мережу колцентрів

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Колцентри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові.

Про це повідомило бюро економічної безпеки України.

Оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка.

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Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.

"Працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяючи отримання в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.

Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Наразі відносно 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, відносно 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації, яку здійснювали місцеві працівники ТЦК та СП, лікарі та цивільні особи, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і передавання грошей.

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