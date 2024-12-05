Обманули украинцев более чем на 100 млн гривен: БЭБ разоблачили сеть коллцентров

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили преступную организацию, которая наладила работу сети колл-центров, которые мошенническим путем получали средства от граждан Украины. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове.

Об этом сообщило бюро экономической безопасности Украины.

Операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка.

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В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти на следующий этап конкурса.

"Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 000 до 750 000 гривен. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза мошенники не имели", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.

Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, а также руководстве такой организацией с целью завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 5 подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности и Государственное бюро расследований ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации, которую осуществляли местные работники ТЦК и СП, врачи и гражданские лица, выступавшие посредниками для поиска клиентов и передачи денег.

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