Обманули бойцов ВСУ на 46 млн грн: судьи Молдовы отпускают мошенников

Фигуранты обманывали украинских военных, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи авто и дронов для ВСУ, которых на самом деле не существовало.

В Молдове судьи отпускают мошенников, которые обманули украинских военных на 46 млн. грн.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

После спецоперации с участием украинской полиции летом 2024 года было задержано 10 мошенников, которые обманули 450 украинских военных на 46 млн грн. В результате 20 бойцов погибли, ожидая обещанного транспорта.

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Злоумышленники пробыли в СИЗО всего три месяца, после чего суд изменил им меру пресечения на домашний арест. Таким образом фигуранты фактически оказались на свободе.

Причина – взятка в 100 тыс. дол. для судей Апелляционного суда Кишинева: это Спояла Александру, Кирошко Игорь и Бабалоу Динис.

Что известно о мошеннической схеме?

В августе 2024 года полиция Киева совместно с молдавскими следователями разоблачили организованную группу злоумышленников, которые с 2023 года обманывали украинских военных, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи авто и дронов для ВСУ, которых на самом деле не существовало. В Молдове были задержаны восемь фигурантов-жителей Одесчины, которые после начала полномасштабной войны переехали в соседнюю страну и оттуда начали реализовывать мошеннические схемы.

Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец России. Злоумышленники размещали в Сети объявление о продаже авто для ВСУ по привлекательным ценам. Когда же фигуранты получали средства от потерпевших, то насмехались над ними, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.

Полицейские провели десятки обысков в Молдове, в Одесской и Днепропетровской областях. Правоохранители изъяли около 250 тыс. грн, 61 тыс. долл., 20 автомобилей премиум-класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карт банков Молдовы, Украины и России, оружие, черновые записи, компьютерную технику.

Были установлены 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышала 46 млн грн.

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