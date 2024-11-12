Спешите сменить шины на авто: когда Украину "накроет" мокрый снег

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидается мокрый снег

В среду, 13 ноября, в ряде регионов Украины возможны мокрый снег или ледяной дождь.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Если вы все еще не поменяли резину на зимнюю, торопитесь. Потому что завтра из-за низкой температуры воздуха ожидаемые осадки могут выпадать в виде мокрого снега или ледяного дождя", – призвала Диденко водителей.

По ее словам, мокрый снег или ледяной дождь наиболее вероятны 13 ноября в западных областях Украины, Житомирской и Винницкой областях.

На остальной территории Украины – преимущественно дождь или просто густая облачность.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью будет достигать от 2 мороза до 3 тепла, днем в среду +1+4 градуса. В южной части страна ночью столбики термометра опустятся до +3+5 градусов, днем температура воздуха будет +5+9 градусов.

В Киеве 13 ноября ожидается облачная влажная погода, без существенных осадков. Ночью +1, днем +4 градуса.

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах начнется зима 13 ноября.

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