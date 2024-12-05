Решится ли Путин на ядерный удар: Ходжес оценил пугалки новой ракетой

Кремль только стремится убедить всех, что россияне могут использовать ядерное оружие.

Российский удар новой баллистической ракетой по Украине преследовал цель заставить людей волноваться, однако вряд ли президент РФ Владимир Путин собирается наносить ядерные удары.

Такое мнение военный аналитик, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес выразил в интервью hromadske.

По словам Ходжеса, ударом по Украине новой баллистической ракетой Россия стремилась заставить людей беспокоиться.

"И России удалось этого добиться. Местами в Вашингтоне, Берлине, Лондоне и некоторых других столицах люди стали больше волноваться", – сказал аналитик.

В то же время, он считает, что Россия не планирует применять ядерное оружие.

"Я не думаю, что Путин собирается наносить ядерные удары. Для России нет никакой выгоды от использования ядерного оружия. Единственное, чего хочет Кремль, – убедить всех, что россияне могут это сделать. Они видят, как эта угроза пугает людей", – объяснил Ходжес.

Он добавил, что удар новой ракетой демонстрирует страх Кремля по поводу применения Украиной ракет Storm Shadow/SCALP и ATACMS.

"Такая нервная реакция Путина демонстрирует эффективность украинских ударов по складам с боеприпасами и другим военным целям на территории России. Мне кажется, что россияне сейчас обеспокоены. Им не нравится такая ситуация", – считает экс-командующий войсками США в Европе.

Он отметил, что теоретически россияне могут оснастить эти новые ракеты ядерными боеголовками, но получат негативную реакцию со стороны Китая и Индии.

"Я думаю, что и Китай, и Индия скажут Путину не делать этого. Также не стоит забывать, что президент Байден уже объяснил России, какие катастрофические последствия будет иметь для него применение ядерного оружия. Сейчас в Белый дом вернется Дональд Трамп, и россияне пытаются показать ему, на что они способны. Но Путин не знает, что собирается делать Трамп. Поэтому я думаю, что Москва будет очень осторожна и не пойдет на серьезную эскалацию", – рассказал Ходжес.

Напомним, по мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, Путин может применить ядерное оружие только при угрозе российскому режиму.

Читайте также: