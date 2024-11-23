Путин может применить ядерное оружие только при одном условии — Климкин

Европейцам нужно будет принять решение о глобальном "ядерном зонте".

Использование Российской Федерацией ядерного оружия маловероятно, но возможно.

Такое мнение высказал в комментарии на YouTube-канале LIGAnet бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Путин может применить [ядерное оружие] в одном случае — в случае угрозы сегодняшнему российскому режиму", — сказал он.

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По словам Павла Климкина, изменения ядерной доктрины РФ имеют одну логику — сознательную "негативную неопределенность", когда атака территории России при поддержке ядерного государства или страны, которую в Кремле считают "врагом", оставляет Москве право принимать "любые решения".

Для безопасности в Европе, по мнению Павла Климкина, европейцам нужно будет принять решение о глобальном "ядерном зонте".

“Без этого европейцам будет очень тяжело чувствовать себя в безопасности. И нам очень важно, чтобы мы стали частью этих проектов”, — подытожил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики ядерного сдерживания, утвердив обновленную ядерную доктрину, в которой расширена категория государств и военных союзов, по которым проводится ядерное сдерживание. Кроме того, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будет считаться их совместным нападением на РФ.

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