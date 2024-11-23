16-летний сын Потапа раскрыл подробности личной жизни: "Нравится девушка"

Совместный сын бывших супругов рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей рассказал подробности личной жизни.

Так, 16-летний Андрей в комментарии ТСН.ua раскрыл, что сейчас находится в состоянии влюбленности. В частности, есть девушка, в которой он очень заинтересован. Однако при этом пока они только на пути к отношениям. Так что юноша уверяет, что сейчас его сердце свободно.

"Мое сердце свободно, да. Но есть девушка, которая мне нравится", — заинтриговал сын Потапа.

Потап с сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

Парень также поделился, становится ли популярность помехой личной жизни. По словам Андрея, вообще она не влияет на его будни. И также добавляет, что никогда не прибегал к кичливости связей и все пытается выстраивать естественно.

"Есть моменты, когда популярность мешает, но в общем-то нет. Однако я популярностью не пользуюсь", — пояснил юноша.

Напомним, недавно певица Вера Брежнева после тщательного сокрытия личной жизни сделала заявление. В жизни артистки произошли перемены, и она впервые подтвердила слухи о новом романе. А также призналась, какие комплексы поборола.

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