Трамп прибув до Парижа, де може зустрітися з Зеленським

Для Трампа це буде перший закордонний візит після перемоги на президентських виборах у США.

Обраний президент США Дональд Трамп сьогодні прибув до столиці Франції на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Про це передає rfi з посиланням на AFP.

У Парижі у нього заплановані переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також можлива зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерела журналістів зазначають, що Трамп приземлився в аеропорту Орлі на півдні Парижа близько 07:00 за Гринвічем (09:00 за Києвом). Переговори з Макроном у Єлисейському палаці у нього заплановані на 15:00, а о 16:00 з президентом Франції зустрінеться Зеленський. Український президент може зустрітися з Трампом, вказують журналісти.

Церемонія відкриття Нотр-Даму розпочнеться о 18:00 за Гринвічем. Очікується, що Трамп залишить Париж наступного дня.

Нагадаємо, у столиці Франції офіційно відкриють Собор Паризької Богоматері. Славнозвісний Нотр-Дам реконструювали від 2019 року — після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Влада Франції виконала обіцянку відновити його за п’ять років.

Відкриття реконструйованого собору в Парижі збере близько 50 очільників держав і урядів країн світу — від лідерів Європейського Союзу до новообраного президента США Дональда Трампа.

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