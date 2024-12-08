Башар Асад втік із Сирії: нардеп повідомив, де міг приземлитися літак диктатора

Башар Асад вилетів із Дамаска літаком. Угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стверджує, що збило Іл-76, на борту якого, ймовірно, перебував президент Асад. Однак офіційного підтвердження інформації немає.

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що вчора вночі в Будапешті приземлився літак сірійських авіаліній.

"Є причини підозрювати, що в літаку міг бути Башар Асад. Або хтось з його наближених. Прибуття рейсу супроводжувалось високими заходами безпеки. З деякими співробітниками аеропорту підписали документи щодо нерозголошення інформації", - написав він, посилаючись на свої джерела.

Тим часом журналіст Барак Равід повідомив, що Асад залишив Дамаск близько опівночі і вирушив до російської військової бази в Сирії, щоб звідти вилетіти до Москви.

Очільник сирійської опозиції за кордоном Хаді аль-Бахра підтвердив, що Дамаск тепер залишився без Башара Асада.

Арабські ЗМІ пишуть, що диктатор, ймовірно, втік до ОАЕ, Ірану або Росії.

Нагадаємо:

На сирійському державному телебаченні виступили представники опозиції та заявили про повалення влади Асада.

Повстанці також звільнили тисячі ув’язнених із в’язниць, а урядові сили втікали, спалюючи документи.

Армія Ізраїлю підтвердила, що розгорнула сили в буферній зоні на кордоні із Сирією та в кількох інших місцях, щоб гарантувати безпеку громад Голанських висот і громадян Ізраїлю. ЦАХАЛ не втручається у внутрішні події в Сирії, його мета — захистити свої кордони і цивільне населення.

"Ми підкреслюємо, що Армія оборони Ізраїлю не втручається у внутрішні події в Сирії. Армія оборони Ізраїлю продовжить діяти стільки часу, скільки необхідно для збереження буферної зони і захисту Ізраїлю та його мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Сирії після того, як президент втік з країни - читайте у нашій новині.

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