У США пояснили, чому не навчили більше українських пілотів F-16

Основною перешкодою є недостатня кількість українських кандидатів для формування повноцінної льотної спроможності.

США готові навчати більше українських пілотів на винищувачах F-16, а проте цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні для цього.

Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони у США.

"У нас була обмежена кількість підготовлених пілотів не тому, що ми не були готові їх навчати", – зазначив Салліван.

Як пояснив Салліван, причиною цього є те, що українці буцімто не мають пілотів, "щоби вчасно створити повну спроможність щодо F-16".

"Проте у нас є повна готовність навчати максимальну кількість пілотів", – підкреслив радник.

Раніше видання Politico повідомляло про тиск українських посадовців на США та інші країни щодо прискорення навчальної програми. Конгресмени також надсилали офіційні звернення до Пентагону з проханням розширити підготовку льотчиків.

Нагадаємо, Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 до тренувального центру в Румунії, де проходять навчання українські пілоти та наземний персонал.

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