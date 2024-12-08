Державний переворот у Південній Кореї: президента підозрюють у зраді

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Yonhap.

Прокурори розслідують звинувачення проти президента у державній зраді та зловживанні владою.

Коли керівника спеціального розслідувального штабу прокуратури з питань воєнного стану Пак Се Хюна запитали про можливість екстреного арешту президента, він відповів, що не знає, чи дійде розслідування до цього.

Юн Сок Йоль має привілей — проти нього не можуть відкривати справи під час його перебування на посаді, але державна зрада є винятком. Пак Се Хюн заявив, що обидва звинувачення — у державній зраді, зловживанні владою і перешкоджанні — підлягають розслідуванню з боку прокуратури.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч проти 4 грудня для "захисту конституційного ладу" — вперше від 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Згодом президент перепросив у народа за свій вчинок. Він пояснив, що "перебував у розпачі". Воєнний стан тривав близько шести годин.

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