Башар Асад сбежал из Сирии: нардеп сообщил, где мог приземлиться самолет диктатора

Башар Асад вылетел из Дамаска на самолете. Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" утверждает, что сбила Ил-76, на борту которого, вероятно, находился президент Асад. Однако официального подтверждения нет.

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что вчера ночью в Будапеште приземлился самолет сирийских авиалиний.

"Есть причины подозревать, что в самолете мог быть Башар Асад. Или кто-то из его приближенных. Прибытие рейса сопровождалось высокими мерами безопасности. С некоторыми сотрудниками аэропорта подписали документы по неразглашению информации", — написал он, ссылаясь на свои источники.

Тем временем журналист Барак Равид сообщил, что Асад покинул Дамаск около полуночи и отправился в российскую военную базу в Сирии, чтобы оттуда вылететь в Москву.

Глава сирийской оппозиции за границей Хади аль-Бахра подтвердил, что Дамаск теперь остался без Башара Асада.

Арабские СМИ пишут, что диктатор, вероятно, бежал в ОАЭ, Иран или Россию.

Напомним:

На сирийском государственном телевидении выступили представители оппозиции и заявили о свержении власти Асада.

Повстанцы также освободили тысячи заключенных из тюрем, а правительственные силы бежали, сжигая документы.

Армия Израиля подтвердила, что развернула силы в буферной зоне на границе с Сирией и в нескольких других местах, чтобы обеспечить безопасность громад Голанских высот и граждан Израиля. ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии, его цель – защитить свои границы и гражданское население.

"Мы подчеркиваем, что Армия обороны Израиля не вмешивается во внутренние события в Сирии. Армия обороны Израиля будет продолжать действовать столько времени, сколько необходимо для сохранения буферной зоны и защиты Израиля и его мирных жителей", — говорится в сообщении.

Что происходит в Сирии после того, как президент сбежал из страны – читайте в нашей новости.

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