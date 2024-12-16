У Польщі чоловік помирав посеред магазину: шокувальна поведінка людей

Чоловік помер після інциденту в магазині.
У Польщі чоловік помирав посеред магазину, проте покупці не зважали на це та вимагали від персоналу продовжити роботу.
Про це пише польське видання onet.pl.
Інцидент стався у місті Бельсько-Бяла в одному із магазинів. У якийсь момент один з покупців впав і втратив свідомість. Покупці, що стояли поруч, незворушно спостерігали за цим, а через деякий час повернулися до покупок. Лише одна жінка відреагувала, впустила свій кошик і почала реанімувати чоловіка.
Магазин працював у звичайному режимі. Касові апарати не були закриті, а екстрені служби, які швидко прибули, не отримали достатнього простору для роботи. Лише коли до магазину прибула поліція, вона наказала зупинити один з касових апаратів. У магазині почався хаос, оскільки рятувальна операція тривала, але інші покупці хотіли продовжувати робити покупки.
"Зі слів свідка, персонал магазину не хотів реагувати і спочатку відмовився виконати наказ зупинити продаж. Покупці реагували так само, коли їм доводилося забирати свої покупки з конвеєра і переходити до іншої каси", - пишуть польські журналісти.
Один із парамедиків розповів, що з таким він стикнувся вперше і був шокований поведінкою людей. Він це назвав "тотальною бездушністю". Його слова підтвердили і працівники поліції.
Стан 57-річного чоловіка, який знепритомнів у магазині, був критичним. Спочатку йому вдалося відновити життєві функції, але після того, як його доставили до лікарні, він помер через зупинку серця.
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