Україна має лазерну зброю "Тризуб": що вона може збивати

Україна має у своєму розпорядженні лазерну зброю, яка називається "Тризуб".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер", – сказав він під час звернення до учасників конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю”, організованої аналітичним центром We Build Ukraine.

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За словами Сухаревського, станом на сьогодні українські бійці вже на висоті понад 2 км цим лазером можуть збивати літаки. Офіцер запевнив, шо Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.

"Він справді працює, він справді є", – запевнив командувач Сил безпілотних систем.

Сухаревський також розповів, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", – каже командувач.

Також він додав, що угруповання Сил безпілотних систем працює на всій лінії фронту.

Зауважимо, що станом на 2024 рік лазерну зброю мають США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Росія та Китай.

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