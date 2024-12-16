У Украины есть лазерное оружие "Тризуб": что оно может сбивать

Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб".

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер", – сказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью”, организованной аналитическим центром We Build Ukraine.

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По словам Сухаревского, по состоянию на сегодняшний день украинские бойцы уже на высоте более 2 км этим лазером могут сбивать самолеты. Офицер заверил, что Силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", – заверил командующий Сил беспилотных систем.

Сухаревский также рассказал, что в Украине развивают программу дрона-матки, которая несет легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв", – говорит командующий.

Также он добавил, что группировка Сил беспилотных систем работает по всей линии фронта.

Отметим, что на 2024 год лазерное оружие имеют США, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Россия и Китай.

Ранее главком Сырский наиболее эффективные беспилотники в украинской армии.

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