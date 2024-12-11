В Британии успешно опробовали лазерное оружие: поражены дроны

Оружие направляет интенсивный луч инфракрасного света в форме энергии на цель, используя передовые датчики и системы наблюдения.

В Великобритании военные провели первые испытания на полигоне высокоэнергетического лазерного оружия, которое установили на бронемашине Wolfhound.

Об этом сообщило британское Минобороны.

Во время испытания лазерного оружия на полигоне Реднор в центральном Уэльсе бойцы 16-го Королевского артиллерийского полка успешно отследили и уничтожили беспилотники.

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Как заявил руководитель руппы испытаний и разработок ближнего боя британской армии Мэтью Андерсон, каждый выстрел из лазерного оружия поразил цель.

"Это все еще новая технология, но мир изменился, и мы видим все большее использование дронов в боевом пространстве. Это требует экономически эффективного решения для защиты наших войск", – сообщили британские военные.

Высокоэнергетическое лазерное оружие направляет мощный инфракрасный луч на цель, используя передовые сенсоры и системы наблюдения, обеспечивающие точную наводку и удержание цели в режиме реального времени. В отличие от традиционных боеприпасов, эта технология практически не имеет ограничений в количестве выстрелов, что делает ее потенциально экономически выгодной альтернативой отдельным современным видам вооружения.

Министр оборонных закупок и промышленности Британии Мария Игл заявила, что эта новаторская технология демонстрирует стремление страны оставаться на передовой военных инноваций.

"Успешное испытание этой системы лазерного оружия — значительный шаг вперед в развитии наших возможных будущих оборонных возможностей и демонстрирует преимущество британских инженеров", — сообщила чиновница.

Напомним, в июле британская оборонная компания Raytheon сообщила о первых испытаниях мобильного лазерного оружия для борьбы с дронами.

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