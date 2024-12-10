Пентагон сообщил о первом успешном тестовом перехвате баллистической ракеты

Агентство противоракетной обороны США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности с воздуха во время испытания вблизи Гуама.

Баллистическая ракета средней дальности была успешно перехвачена у побережья острова Гуам — крупнейшего из Марианских островов в западной части Тихого океана, являющегося территорией США.

Об этом сообщили в Пентагоне, сообщает Reuters.

Там отметили, что Гуам является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайям, а испытание "стало важной вехой в развитии его обороноспособности.

"Он играет решающую роль в сохранении присутствия США в регионе и сдерживании потенциальных противников", — сообщили в Пентагоне.

В ходе испытаний система Aegis Guam, объединенная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального запуска, произвела пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Ракета, произведенная компанией RTX Corp (RTX.N), успешно перехватила запущенную с воздуха цель — баллистическую ракету средней дальности у побережья у базы ВВС Андерсен (военная база Военно-Воздушных сил США, расположенная в 6,5 км северо-восточнее городка Йиго). на острове Гуам).

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что оккупанты перебросят свои самолеты и вертолеты из Сирии в Украину. Большинство авиации РФ представляет собой истребители-бомбардировщики Су-34.

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