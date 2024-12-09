Пентагон назвал настоящие потери россиян в войне против Украины

Оккупанты бешеными темпами теряют и живую силу, и технику.

Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет "Голос Америки".

Остин отметил важность сопротивляться Кремлю и поддерживать Украину и призвал своих преемников придерживаться этой политики.

Среди успехов США в сдерживании Путина Остин отметил, что Контактная международная группа в формате "Рамштайн" объединила союзников Украины и обеспечила более 57 миллиардов долларов прямой помощи для Украины.

"Вместе мы помогли Украине пережить полномасштабную атаку крупнейшего войска в Европе", — добавил Остин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря обнародовал новые данные о количестве потерь среди украинских военных. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.

А новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что РФ в войне против Украины потеряла более 600 тысяч солдат, Украина – 400 тысяч.

В ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных (убитыми и ранеными) достигли рекордного уровня за все время войны, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на разведданные. По информации Генштаба ВСУ, среднесуточный показатель потерь составил 1523 человека.

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