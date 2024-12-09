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ВСУ отминусували более 1200 россиян: детали от Генштаба

ВСУ отминусували более 1200 россиян: детали от Генштаба

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 декабря составили 754 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 754 590 (+1220) человек
  • танков ‒ 9519
  • боевых бронированных машин ‒ 19589 (+18)
  • артиллерийских систем – 21061 (+3)
  • РСЗО – 1253 (+0)
  • средства ПВО ‒ 1023
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20093 (+22)
  • крылатые ракеты ‒ 2859 (+2)
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30989 (+24)
  • специальная техника ‒ 3636 (+1)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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