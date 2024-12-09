ВСУ отминусували более 1200 россиян: детали от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 декабря составили 754 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 754 590 (+1220) человек

танков ‒ 9519

боевых бронированных машин ‒ 19589 (+18)

артиллерийских систем – 21061 (+3)

РСЗО – 1253 (+0)

средства ПВО ‒ 1023

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20093 (+22)

крылатые ракеты ‒ 2859 (+2)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 30989 (+24)

специальная техника ‒ 3636 (+1)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

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