ВСУ отминусували более 1200 россиян: детали от Генштаба

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 декабря составили 754 590 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 754 590 (+1220) человек
- танков ‒ 9519
- боевых бронированных машин ‒ 19589 (+18)
- артиллерийских систем – 21061 (+3)
- РСЗО – 1253 (+0)
- средства ПВО ‒ 1023
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20093 (+22)
- крылатые ракеты ‒ 2859 (+2)
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 30989 (+24)
- специальная техника ‒ 3636 (+1)
Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.
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