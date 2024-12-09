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ЗСУ відмінусували понад 1200 росіян: деталі від Генштабу

ЗСУ відмінусували понад 1200 росіян: деталі від Генштабу

Російські окупанти / Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 грудня склали 754 590 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 754 590 (+1220) осіб 
  • танків ‒ 9519 
  • бойових броньованих машин  ‒ 19589 (+18) 
  • артилерійських систем – 21061 (+3) 
  • РСЗВ – 1253 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1023 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20093 (+22)
  • крилаті ракети ‒ 2859 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24) 
  • спеціальна техніка ‒ 3636 (+1)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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