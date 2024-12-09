ЗСУ відмінусували понад 1200 росіян: деталі від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 грудня склали 754 590 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 754 590 (+1220) осіб

танків ‒ 9519

бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18)

артилерійських систем – 21061 (+3)

РСЗВ – 1253 (+0)

засоби ППО ‒ 1023

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22)

крилаті ракети ‒ 2859 (+2)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24)

спеціальна техніка ‒ 3636 (+1)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

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