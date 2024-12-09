ЗСУ відмінусували понад 1200 росіян: деталі від Генштабу

ЗСУ ліквідовують росіян на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 грудня склали 754 590 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 09.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 754 590 (+1220) осіб
- танків ‒ 9519
- бойових броньованих машин ‒ 19589 (+18)
- артилерійських систем – 21061 (+3)
- РСЗВ – 1253 (+0)
- засоби ППО ‒ 1023
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20093 (+22)
- крилаті ракети ‒ 2859 (+2)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30989 (+24)
- спеціальна техніка ‒ 3636 (+1)
Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.
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