Пентагон назвав справжні втрати росіян у війні проти України

Окупанти шаленими темпами втрачають і живу силу, і техніку.

Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, пише "Голос Америки".

Остін наголосив на важливості чинити опір Кремлю і підтримувати Україну і закликав своїх наступників дотримуватись цієї політики.

Серед успіхів США в стримуванні Путіна Остін вказав на те, що Контактна міжнародна група в форматі "Рамштайн" об'єднала союзників України і забезпечила понад 57 мільярдів доларів прямої безпекової допомоги для України.

"Разом ми допомогли Україні пережити повномасштабну атаку найбільшого війська в Європі", - додав Остін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою.

А новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч.

У листопаді 2024 року середньодобові втрати російських військових (убитими та пораненими) досягли рекордного рівня за весь час війни, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвіддані.За інформацією Генштабу ЗСУ, середньодобовий показник втрат склав 1 523 особи.

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