Мобилизация 18-летних: уменьшится ли возраст призывников в Украине

Дискуссии среди политиков и военных продолжаются уже давно

Белый дом оказывает давление на Киев для усиления его боеспособности в войне против российской агрессии В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность снижения призывного возраста своих солдат до 18 лет.

В частности, администрация действующего президента США Джо Байдена разочарована нежеланием украинских властей снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

В Украине среди политиков ежедневно идут дискуссии по этому вопросу.

ТСН.ua собрал последние заявления украинского политикума о снижении мобилизационного возраста в Украине.

Непростые решения

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность понижения призывного возраста в Украине до 18 лет.

В частности, как пишет Reuters, сейчас Украина не может мобилизовать и подготовить достаточное количество новобранцев для отправки на фронт.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.

На пресс-конференции в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации для противостояния российской агрессии.

"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", – сказал госсекретарь США.

Также он отметил, что "у нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны".

США готовы экипировать новобранцев

Если Украина снизит возраст мобилизации до 18 лет, то в США обещают экипировать новобранцев полностью.

Как отметил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время ежедневного прессбрифинга Государственного департамента США 9 декабря, эту позицию Вашингтона уже донесли в Киев.

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"Мы говорили с Киевом о ситуации, которая разворачивается на востоке Украины. Решение о численности и составе вооруженных сил Украина принимает самостоятельно. Что мы можем сказать точно, это если они захотят мобилизовать больше военных, то мы и наши союзники их экипируем и научим. ", – сказал Миллер.

Темпы мобилизации не покрывают потери

Как сообщило издание BBC-Украина, нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потери.

"Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", – заявил источник издания.

Пока в Генштабе или Минобороны такую информацию не комментировали.

ВВС напоминает, что для покрытия потерь военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось найти дополнительные тысячи людей.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время следует сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – отметил глава украинского государства.

Верховная Рада не рассматривает возможность призыва 18-летних

В парламенте, профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не рассматривают вопрос об уменьшении призывного возраста.

Как отметил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, законопроектов или предложений по внесению изменений в ст. 25-летнего возраста, на рассмотрение Комитета по нацбезопасности не поступало.

Вениславский рассказал и о принудительной мобилизации женщин. По словам нардепа, женщины, военнообязанные, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации исключительно по добровольному согласию.

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"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы – это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", – добавил Вениславский.

Следует добавить, что советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицал подготовку к мобилизации граждан в возрасте от 18 лет.

Военные поддерживают снижение мобилизационного возраста

Украинские военные предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и до 18 лет.

Юрий Федоренко, комбат ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет, а на фронте должны воевать люди от 23 лет. лет.

Как отмечает полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, мобилизационный возраст должен начинаться с 20 лет.

Однако Кирилл Верес, командир батальона К-2 54-й ОМБр, сказал, что ему очень не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних: "18-летний парень – для меня это немного рано".

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов сделал такое заявление: "Я за понижение возрастного ценза… Я считаю, что возрастной ценз может быть снижен до 21 года включительно".

Военный заметил, что врагу не удастся победить лишь количеством, нужно еще и "качество".

Украинские законодатели предлагают компромисс

Из-за давления США в Украине предлагают снизить мобилизационный возраст до 20 лет.

Как пишет издание The Washington Post, официальные лица США предупреждают, что дефицит личного состава в украинской армии сейчас, пожалуй, более критический, чем дефицит оружия.

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В частности, издание напомнило, как президент Зеленский неоднократно заявлял, что его новосформированные бригады не имеют достаточно оружия. А воюющие на передовой жалуются, что их подразделения недостаточно укомплектованы, пытаясь отразить гораздо большую российскую силу.

The Washington Post привел цитату командира батальона "Ахиллес" 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, который предложил, чтобы даже в мирное время все мужчины и женщины начинали обязательную военную службу с 18 лет.

“Мы сегодня должны сказать украинскому народу: друзья, со следующего года все подлежат призыву. Это решение не популярно — о, все должны служить — но, с другой стороны, если вы его нарушите, это решение дает нам возможность действовать превентивно, чтобы предотвратить войну, — сказал он.

В то же время, украинские законодатели предлагают другие компромиссы, а именно снижение призывного возраста до 20 лет вместо 18.

В частности, народный депутат Роман Костенко сказал в интервью, что американские коллеги часто просят его объяснить, почему в армию не призывают младших, и у него нет хорошего объяснения.

Украинцы должны вступать в армию добровольно

Руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым" Антон Муравейник прокомментировал информацию в западных медиа о том, что США призывают руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Муравейник отметил, что со стороны партнеров это очень лицемерно с точки зрения партнеров этого требовать”, сказал он в интервью Общественному.

По мнению эксперта, такая позиция США является своеобразным оправданием своего нежелания повышать уровень помощи Украине и уровень вовлечённости в конфликт.

“Они почему-то или не знают, или не хотят знать о том, что уровень их помощи напрямую влияет на желание людей присоединяться к армии. И потому они говорят: давайте, убавьте это. А то мы, мол, не видим от Украины шагов навстречу. Мы вот вам, мол, помогаем, а вы не готовы идти на какие-нибудь непопулярные решения”, – отметил руководитель аналитического отдела.

Как отметил Муравейник, граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет могут присоединяться к войску добровольно.

Напомним, с 1 декабря в Украине будут действовать обновленные правила. В частности, заработают правила определения критичности предприятия. Поэтому большинство забронированных работников могут быть мобилизованными.

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