Темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потери – ВВС

Официально в Генштабе или Минобороны такую информацию не комментировали.
Нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают потери.
Об этом пишет BBC-Украина со ссылкой на собственные источники в Генштабе.
"Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", – заявил источник издания.
ВВС напоминает, что для покрытия потерь военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось обнаружить дополнительные тысячи людей.
В октябре нардеп Роман Костенко признал, что в Украине наблюдается спад мобилизации.
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