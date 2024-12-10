Темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потери – ВВС

Официально в Генштабе или Минобороны такую информацию не комментировали.

Нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают потери.

Об этом пишет BBC-Украина со ссылкой на собственные источники в Генштабе.

"Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", – заявил источник издания.

ВВС напоминает, что для покрытия потерь военное командование приняло решение оптимизировать армейские структуры. Благодаря этому удалось обнаружить дополнительные тысячи людей.

В октябре нардеп Роман Костенко признал, что в Украине наблюдается спад мобилизации.

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