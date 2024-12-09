ТЦК могут проводить мобилизацию без полиции — Клименко

Сотрудники ТЦК могут выполнять свои задачи по мобилизации без участия полицейских. Однако они сами просят полицию сопровождать их.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что полиция работает исключительно в рамках своих полномочий, охраняя публичный порядок.

"Несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они просят — это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", — сказал Клименко.

По его словам, полиция следит за соблюдением правопорядка и прав граждан. Он назвал "риторическим" вопрос о том, должна ли полиция работать с ТЦК или должна заниматься более важными делами.

"Нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, они имеют соответствующие права", — добавил Клименко.

Напомним, согласно решению Верховной Рады Украины, военное положение и общая мобилизация в Украине продлится до 7 февраля 2025 года.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, нужно мобилизовать до 500 тысяч человек.

ТЦК иногда превышают свои полномочия, устраивая "бусификацию", военнообязанные мужчины ищут способы "отмазаться" от службы. В Верховной Раде думают, как привлечь людей на фронт из разных силовых структур. Однако представители последних говорят, что должны выполнять другие важные задачи, необходимые для защиты государства.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона отметил, что в украинских ТЦК и СП на сегодняшний день работают 36 тысяч человек. Он также добавил, что семь тысяч работников – это гражданские.

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